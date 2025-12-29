Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI: 37 Ribu Lebih Prajurit dan 15 Batalyon Dikerahkan Pulihkan Bencana di Sumatera

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |11:09 WIB
Panglima TNI: 37 Ribu Lebih Prajurit dan 15 Batalyon Dikerahkan Pulihkan Bencana di Sumatera
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengungkapkan, bahwa lebih dari 37 ribu prajurit TNI telah diterjunkan untuk membantu proses pemulihan dan rekonstruksi pascabencana banjir di wilayah Sumatera. Selain itu, TNI juga menambah kekuatan dengan mengerahkan 15 batalyon tambahan.

"Pelibatan personel TNI pada tahap rekonstruksi dan rehabilitasi berjumlah 37.910 orang, termasuk penambahan 15 batalyon, yang terdiri dari 5 batalyon zeni dan 10 batalyon teritorial pembangunan," ujar Agus dalam jumpa pers terkait pembaruan penanganan bencana di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).

Agus menjelaskan, puluhan ribu prajurit tersebut akan membantu berbagai pekerjaan, mulai dari pemasangan jembatan bailey, pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap), hingga pembersihan lumpur di sekolah, pesantren, jalan, serta fasilitas umum lainnya.

"Kami juga menyiapkan air bersih, melaksanakan evakuasi medis, distribusi logistik, serta kegiatan trauma healing," tuturnya.

Selain itu, prajurit TNI juga membangun 25 dapur lapangan, 124 sumur bor, 42 pos kesehatan, serta 186 unit MCK untuk mendukung kebutuhan masyarakat terdampak bencana.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192372//pemerintah-9JLN_large.jpg
Setengah Kabupaten Kota Terdampak Bencana Sumatera Beralih ke Fase Transisi Rehabilitasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192357//bank_himbara-1Q80_large.png
Salurkan Dana Tunggu Hunian, Bank Himbara Bakal Datangi Langsung Warga Terdampak Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192355//menteri_esdm_bahlil-GP1B_large.JPG
Pemerintah Kirim 1.000 Genset untuk Percepat Pemulihan Listrik di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192348//menkomdigi_meutya_hafid-JdgX_large.jpg
Menkomdigi Sebut Pemulihan Jaringan Telekomunikasi di Wilayah Bencana Sumatera Capai 95%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/340/3192326//pembangunan_huntara-FeHJ_large.jpg
Pembangunan Huntara Korban Bencana di Agam Capai 50%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/340/3192335//polri-InjT_large.jpg
Wakapolri Pantau Penyaluran Bantuan Korban Bencana di Padang Pariaman
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement