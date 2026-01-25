Ratas di Hambalang, Prabowo Kumpulkan Menteri Bahas Perkembangan Program Strategis

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (26/1/2026). Dalam pertemuan tersebut, Presiden mengecek perkembangan sejumlah program strategis nasional.

“Setibanya dari lawatan luar negeri, Presiden Prabowo ingin mengecek perkembangan beberapa program strategis dari para pejabat terkait,” demikian keterangan yang disampaikan melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet.

Dalam ratas tersebut, Prabowo menerima laporan terkait pembangunan Koperasi Desa Merah Putih dari Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Selain itu, Prabowo juga menerima laporan sektor energi minyak dan gas bumi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.

Prabowo turut mendapatkan pembaruan mengenai kerja sama pendidikan perguruan tinggi, teknologi, serta sektor mineral dan batu bara dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek). Sementara itu, laporan sektor perbankan disampaikan oleh Menteri Keuangan.