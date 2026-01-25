Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ratas di Hambalang, Prabowo Kumpulkan Menteri Bahas Perkembangan Program Strategis

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |22:36 WIB
Ratas di Hambalang, Prabowo Kumpulkan Menteri Bahas Perkembangan Program Strategis
Prabowo Gelar Ratas di Hambalang (foto: @sekretariat.kabinet)
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (26/1/2026). Dalam pertemuan tersebut, Presiden mengecek perkembangan sejumlah program strategis nasional.

“Setibanya dari lawatan luar negeri, Presiden Prabowo ingin mengecek perkembangan beberapa program strategis dari para pejabat terkait,” demikian keterangan yang disampaikan melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet.

Dalam ratas tersebut, Prabowo menerima laporan terkait pembangunan Koperasi Desa Merah Putih dari Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Selain itu, Prabowo juga menerima laporan sektor energi minyak dan gas bumi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.

Prabowo turut mendapatkan pembaruan mengenai kerja sama pendidikan perguruan tinggi, teknologi, serta sektor mineral dan batu bara dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek). Sementara itu, laporan sektor perbankan disampaikan oleh Menteri Keuangan.

 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Hambalang Ratas Prabowo Subianto
