Saksi Kebakaran Gedung Terra Drone Belum Bisa Diperiksa, Polisi: Masih Syok dan Terguncang

JAKARTA - Tim Puslabfor Bareskrim Polri langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) terkait kebakaran Gedung Terra Drone di Jakarta Pusat. Namun, masih ada beberapa kendala sehingga proses olah TKP belum dapat dirampungkan.

Plt. Kabid Fiskomfor Puslabfor Polri, Kombes Romylus Tamtelahitu, menyatakan bahwa kondisi penerangan di lokasi menjadi kendala pertama.

“Proses pendinginan tadi dilakukan sudah menjelang malam hari, sehingga ini tentu saja menjadi salah satu obstacle atau kendala,” kata Romylus di lokasi, Selasa 9 Desember 2025.

Selain itu, kondisi para korban selamat yang masih kaget dengan apa yang mereka alami juga menyulitkan proses pemeriksaan. Mereka belum dapat dimintai keterangan.

“Salah satu obstacle-nya adalah saksi yang mengetahui persis peristiwa tersebut saat ini masih dalam keadaan terguncang,” ujarnya.

“Mari kita doakan agar saksi bisa pulih, dan setelah nanti dapat memberikan informasi serta keterangan kepada kami dan penyidik, kami akan melakukan pendalaman kembali,” pungkasnya.

(Awaludin)