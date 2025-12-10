Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kemensos Lakukan Asesmen Korban Kebakaran Gedung Terra Drone

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |02:05 WIB
Kemensos Lakukan Asesmen Korban Kebakaran Gedung Terra Drone
Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Sosial RI (Kemensos) melakukan asesmen terhadap para korban kebakaran Gedung Perkantoran Terra Drone di Jalan Jenderal Suprapto, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, yang terjadi pada Selasa (9/12/2025).

“Kemensos akan memastikan asesmen berjalan cepat dan tepat, agar para korban dan keluarga mendapat dukungan yang diperlukan,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

Berdasarkan asesmen sementara di lapangan, kebakaran diduga dipicu korsleting listrik yang memicu ledakan di lantai dua, kemudian merambat cepat ke seluruh bangunan tujuh lantai tersebut. Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian.

Hingga sore ini, terdapat 76 korban terdampak, terdiri dari 22 orang meninggal dunia dan 54 orang selamat. Selain itu, satu korban luka berat telah dirujuk ke RS Islam untuk perawatan intensif, sementara korban selamat lainnya menerima layanan medis dari PMI Jakarta Pusat dan Dinas Kesehatan Kecamatan Cempaka Putih.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188895//kepala_rs_polri_brigjen_pol_prima_heru_yulihartono-qnUe_large.jpg
RS Polri Berhasil Identifikasi 3 Jenazah Korban Kebakaran Terra Drone, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188878//plt_kabid_fiskomfor_puslabfor_polri_kombes_romylus_tamtelahitu-1Rjl_large.jpg
Puslabfor: 22 Korban Tewas Kebakaran Terra Drone Ditemukan dalam Kondisi Utuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188875//keluarga_korban_kebakaran_gedung_terra_drone-xkCN_large.jpeg
Tangis Ibu Korban Kebakaran Terra Drone Pecah: Masih Banyak Mimpinya yang Belum Tercapai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188853//kepala_rs_polri_brigjen_pol_prima_heru_yulihartono-bVtL_large.JPG
RS Polri Kerahkan 11 Tim untuk Identifikasi Korban Kebakaran Kemayoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188837//kepala_rs_polri_brigjen_pol_prima_heru_yulihartono-OBbX_large.jpg
Keluarga Korban Kebakaran Gedung Terra Drone Kemayoran Diminta Melapor ke RS Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188834//polri-OpBF_large.jpg
Kebakaran Gedung Terra Drone Kemayoran, 22 Korban Tewas Dibawa ke RS Polri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement