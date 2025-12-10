Kebakaran Terra Drone, Keluarga Korban Masih Menunggu Jenazah Dipulangkan dari RS Polri

JAKARTA – Keluarga korban meninggal dunia akibat kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih, Kemayoran, Jakarta Pusat, masih menunggu jenazah untuk dapat dibawa pulang dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati.

Berdasarkan pantauan iNews Media Group (IMG) di Pos DVI RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (10/12/2025), pada pukul 08.00 WIB, puluhan anggota keluarga korban masih menunggu untuk membawa jenazah pulang.

Seorang ayah korban tampak termenung merenungi kejadian nahas yang menimpa sang anak pada Selasa, 9 Desember lalu. Sementara itu, seorang ibu terus menangis sambil ditenangkan oleh kerabat karena tak kuasa menerima kenyataan bahwa anaknya menjadi korban tragedi ini.

Hingga saat ini, petugas kepolisian berhasil mengidentifikasi sebanyak 22 korban meninggal dunia. Karena jasad masih utuh dan bisa dikenali, pihak kepolisian tidak memerlukan tindakan otopsi untuk mencocokkan identitas dengan keluarga.