HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jejak Aksi Penipuan Bos Wedding Organizer Ayu Puspita

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |12:14 WIB
Jejak Aksi Penipuan Bos Wedding Organizer Ayu Puspita
Ayu Puspita Bos WO tersangka penipuan (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Polisi masih mendalami kasus penipuan yang dilakukan bos wedding organizer (WO) Ayu Puspita. Polisi menyebutkan, selain makanan, Ayu menipu perlengkapan resepsi.

"Tidak hanya katering, tapi ada beberapa item dari perlengkapan resepsi itu yang tidak terpenuhi oleh pelaku," kata Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erick, dikutip Rabu (10/12/2025).

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakut Kompol Onkoseno Sukahar mengatakan peralatan tersebut tidak diadakan oleh pelaku, padahal korban sebelumnya sudah membayar.

Ayu juga melakukan penipuan kepada vendor. Menurutnya, ada vendor yang melapor belum dibayar oleh Ayu.

"Nah, itu termasuk juga ada. Tadi ada dari salah satu vendor juga yang melaporkan belum dibayar. Itu ada susulan. Jadi, selain korban ini, selain konsumen, juga ada dari pihak vendor," ujar dia.

Halaman:
1 2
      
