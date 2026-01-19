Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Sampah Menggunung, DLH DKI Bersihkan 137 Ton dari Pesisir Tanggul Laut Muara Baru

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |19:28 WIB
Viral Sampah Menggunung, DLH DKI Bersihkan 137 Ton dari Pesisir Tanggul Laut Muara Baru
Sampah di Pesisir Tanggul Laut Muara Baru (Foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta mengangkut sebanyak 137 ton sampah dari kawasan pesisir Tanggul Laut Muara Baru, Jakarta Utara. Penanganan dilakukan secara intensif sejak Jumat 16 Januari 2026 dengan melibatkan ratusan petugas kebersihan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menjelaskan bahwa proses pengangkutan dilakukan secara bertahap dengan peningkatan intensitas setiap hari. Pada hari pertama, petugas berhasil mengangkut 35 ton sampah.

"Jumlah tersebut bertambah 25 ton pada hari kedua dan meningkat signifikan pada hari ketiga, Minggu (18/1), dengan total 77 ton sampah terangkut," kata Asep, Senin (19/1/2026).

Ia menambahkan, pada hari ketiga DLH memperkuat penanganan dengan mengerahkan 100 petugas kebersihan, 12 unit ponton, tujuh unit truk sampah tipe kecil, enam unit truk tipe besar, dua unit excavator, serta dua unit perahu karet. Penanganan juga didukung berbagai alat bantu seperti alat pelindung diri (APD), serokan sampah, cangkrang, dan kontainer sampah guna mempercepat proses pengangkutan.

 

