INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Resmikan Pembangunan Stasiun Harmoni, Pramono: Ini TOD Paling Strategis!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |11:07 WIB
Resmikan Pembangunan Stasiun Harmoni, Pramono: Ini TOD Paling Strategis!
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meresmikan ground breaking Entrance Stasiun Harmoni MRT Jakarta fase 2A pada Selasa (20/1/2026). Ia menegaskan, lokasi ini akan menjadi Transit Oriented Development (TOD) paling strategis di Jakarta.

"Saya meyakini kalau di tahun 2029 TOD Harmoni ini sudah jadi, maka ini akan menjadi TOD yang sangat strategis," kata Pramono.

Pramono menjelaskan, kawasan Harmoni dikelilingi oleh banyak kantor pemerintahan seperti Mensesneg, Menseskab, dan Kantor Staf Presiden (KSP), sehingga pegawai diprediksi akan memanfaatkan MRT sebagai sarana transportasi harian.

Selain itu, Harmoni yang merupakan pusat bisnis utama Jakarta, termasuk area sekitar Gajah Mada Plaza, akan terhubung langsung dengan layanan Transjakarta, mendukung mobilitas masyarakat.

Telusuri berita news lainnya
