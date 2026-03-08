Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Sebut Curah Hujan Sangat Tinggi, 1.200 Pompa Disiagakan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |12:13 WIB
Pramono Sebut Curah Hujan Sangat Tinggi, 1.200 Pompa Disiagakan
Pramono Sebut Curah Hujan Sangat Tinggi, 1.200 Pompa Disiagakan (Danandaya)
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui curah hujan tinggi mengguyur Ibu Kota sejak Sabtu (7/3/2026) malam. Curah hujan tinggi yang masih berlangsung sampai Minggu pagi itu berpotensi menyebabkan genangan di sejumlah wilayah.

"Hari ini di Jakarta dan sekitarnya, curah hujan itu 264 mm per hari. Itu termasuk curah hujan yang sangat, sangat, sangat tinggi," kata Pramono kepada wartawan di Jakarta Pusat, Minggu (8/3/2026).

Selain hujan deras di Ibu Kota, Pramono mewaspadai kiriman air dari sejumlah wilayah di hulu. Itu karena air hujan dari wilayah hulu akan mengalir ke Jakarta sebelum mencapai laut.

"Karena di atas, baik itu di Bogor, di Tangerang, dan sebagainya, curah hujan juga tinggi, pasti akan ada air yang mengalir ke Jakarta," ucap dia. 

Sebagai upaya memitigasi genangan, Pramono mengaku sejak Sabtu malam telah memerintahkan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta untuk menyiagakan pompa-pompa yang dimiliki. Ia menyebut, sejumlah titik rawan genangan sejak semalam sudah dipompa.  

"Saya sudah meminta pada seluruh jajaran, kurang lebih 1.200 pompa dipersiapkan dan termasuk pompa portabel di beberapa daerah," ujarnya.

 

