Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tak Berizin, Lapangan Padel di Kembangan Disegel!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |12:14 WIB
Tak Berizin, Lapangan Padel di Kembangan Disegel!
Tak Berizin, Lapangan Padel di Kembangan Disegel! (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat menyegel bangunan MMT Padel di Kawasan Sentra Primer Barat (SPB), Jalan Puri Ayu, RW 02, Kembangan Selatan, Kembangan, Senin (2/3/2026).

Wali Kota Jakbar, Iin Mutmainnah mengatakan, lapangan padel itu disegel lantaran pemilik bangunan belum mengurus kelengkapan dokumen perizinan hingga selesai. Dokumen yang dimaksud adalah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
 
"Dalam proses Persetujuan Bangunan Gedung, terdapat persyaratan yang belum dipenuhi dan belum diurus hingga hari ini, sehingga bangunan ini kami segel tetap," kata Iin dalam keterangannya, dikutip Selasa (3/2/2026).

Penyegelan bangunan ini ditandai pemasangan spanduk segel sekaligus pemasangan garis kuning CKTRP line. Spanduk dipasang pada bagian luar bangunan, tepatnya di pintu masuk bangunan.

Sementara CKTRP line dipasang pada bagian dalam bangunan untuk memastikan tidak ada pelanggaran batas area yang telah ditentukan. Ia memastikan penyegelan ini juga menghentikan aktivitas kafe di bangunan tersebut.

"Kami juga sudah menyampaikan langsung kepada manajemen MMT Padel bahwa mereka tidak diperbolehkan melakukan aktivitas apa pun. Tadi kami sudah mengecek ke bagian atas dan memastikan tidak boleh ada kegiatan. Di sana terlihat area padel sudah terpasang CKTRP line, begitu juga dengan area kafe dan kelengkapannya. Oleh karena itu, kami meminta agar semua aktivitas di dalam bangunan ini dihentikan," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/338/3204644/pramono_anung-seI4_large.jpg
Pramono Bantah Gaji Nakes di Jakarta Tak Pernah Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/338/3204642/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-12oT_large.jpg
JPO Sarinah Dulu Dibongkar Anies, Kini Direvitalisasi Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/338/3204638/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-y8Sl_large.jpg
Pramono Resmikan JPO Sarinah Usai Direvitalisasi, Kini Dilengkapi Lift
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/338/3204011/padel-YcFR_large.jpg
Bongkar 185 Lapangan Padel Tak Miliki Dokumen PBG, Satpol PP DKI Tunggu Instruksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/338/3203954/sekolah_gratis-kjp8_large.jpg
Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Bertambah Jadi 103 Mulai Juli 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/338/3203642/lapangan_padel-HJFX_large.jpg
Tak Kantongi PBG, 185 Lapangan Padel di Jakarta Terancam Dibongkar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement