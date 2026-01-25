Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Groundbreaking JPO JIS-Ancol, Pramono Singgung Ego Sektoral Sempat Jadi Hambatan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |14:23 WIB
Groundbreaking JPO JIS-Ancol, Pramono Singgung Ego Sektoral Sempat Jadi Hambatan
Groundbreaking JPO JIS-Ancol, Pramono Singgung Ego Sektoral Sempat Jadi Hambatan (Danandaya)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meresmikan Groundbreaking Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) yang menghubungkan kawasan Ancol menuju Jakarta Internasional Stadium (JIS), pada Minggu (25/1/2026). Pramono mengaku telah lama menginginkan adanya akses penghubung antara Ancol dan JIS.

1. Groundbreaking JPO Ancol-JIS

Dalam sambutannya, ia menyinggung ego sektoral yang menjadi kendala dalam pembangunan JPO ini. Ia bahkan turun langsung menjembatani komunikasi dengan berbagai pihak terlibat.

"Ternyata problem yang paling utama untuk membuat JPO atau jembatan ini adalah ego sektoral yang berlebihan. Padahal kalau dilihat di lapangannya sebenarnya enggak terlalu sulit. Untung saya bicara dengan Ancol, bicara dengan BTN (Bank Tabungan Negara), bicara dengan JakPro. Akhirnya bertemulah," kata Pramono.

Dari pertemuan tersebut, Pramono menyebut pembangunan JPO tetap belum bisa segera dimulai. Salah satu kendalanya soal penamaan jembatan tersebut, hingga akhirnya disepakati bernama 'JPO bersama BTN'.

"Itu pun masih belum segera bisa dimulai. Termasuk namanya pun mau JPO Ancol BTN JIS. Saya bilang enggak enak banget. Kenapa enggak JPO bersama BTN," ucap dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/338/3197446//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-YnBw_large.jpg
Pramono Ungkap PJJ Diterapkan jika Hujan Lebat dan Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/338/3197434//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-m0LI_large.jpg
Pramono Sempat Tawarkan Relokasi ke Korban Banjir di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/338/3197414//pramono_anung-FwD1_large.jpg
Pramono : Banjir Jakarta Sudah Surut, Modifikasi Cuaca Dilanjutkan hingga 27 Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/338/3197362//pemerintah-VuEX_large.jpg
Pramono Perintahkan 3 Sungai Dinormalisasi Imbas Banjir Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/51/3197087//pramono_anung_sempat_menggoda_gilberto_silva_untuk_menghabiskan_lebih_banyak_waktu_di_kota_metropolitan-0I2a_large.jpg
Pramono Anung Goda Legenda Arsenal Gilberto Silva: Kalau Bisa Dollar-nya Keluar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/338/3197205//gubernur_jakarta_pramono_anung-sMDL_large.jpg
Prabowo Bentuk Tim Khusus Penanganan Banjir Jawa, DKI Jakarta Siap Berkontribusi OMC
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement