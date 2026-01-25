Groundbreaking JPO JIS-Ancol, Pramono Singgung Ego Sektoral Sempat Jadi Hambatan

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meresmikan Groundbreaking Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) yang menghubungkan kawasan Ancol menuju Jakarta Internasional Stadium (JIS), pada Minggu (25/1/2026). Pramono mengaku telah lama menginginkan adanya akses penghubung antara Ancol dan JIS.

Dalam sambutannya, ia menyinggung ego sektoral yang menjadi kendala dalam pembangunan JPO ini. Ia bahkan turun langsung menjembatani komunikasi dengan berbagai pihak terlibat.

"Ternyata problem yang paling utama untuk membuat JPO atau jembatan ini adalah ego sektoral yang berlebihan. Padahal kalau dilihat di lapangannya sebenarnya enggak terlalu sulit. Untung saya bicara dengan Ancol, bicara dengan BTN (Bank Tabungan Negara), bicara dengan JakPro. Akhirnya bertemulah," kata Pramono.

Dari pertemuan tersebut, Pramono menyebut pembangunan JPO tetap belum bisa segera dimulai. Salah satu kendalanya soal penamaan jembatan tersebut, hingga akhirnya disepakati bernama 'JPO bersama BTN'.

"Itu pun masih belum segera bisa dimulai. Termasuk namanya pun mau JPO Ancol BTN JIS. Saya bilang enggak enak banget. Kenapa enggak JPO bersama BTN," ucap dia.