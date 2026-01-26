Pramono Pastikan Danau Cincin Dikembangkan Jadi Ruang Publik, Museum Persija Segera Dibangun?

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan kawasan Danau Cincin, Jakarta Utara, akan segera dikembangkan menjadi ruang publik. Rencana tersebut disampaikan usai peresmian groundbreaking JPO Bersama BTN yang menjadi akses penghubung kawasan Ancol dengan Jakarta International Stadium (JIS).

“Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa Danau Cincin segera akan kita kembangkan, karena Danau Cincin merupakan area yang dimiliki oleh Sumber Daya Air,” kata Pramono, Minggu (25/1/2026).

Pramono menjelaskan, kawasan Danau Cincin yang berdekatan dengan JIS nantinya akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk masyarakat, termasuk ruang berkumpul dan museum. Meski belum merinci jenis museum yang akan dibangun, sebelumnya ia sempat menyampaikan rencana pembangunan museum khusus Persija Jakarta.

“Nanti saya dan Pak Wakil Gubernur sudah sepakat, di situ akan ada tempat masyarakat bisa berkumpul, kemudian ada museum, dan fasilitas lainnya,” ujarnya.