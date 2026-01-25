Pramono Yakin Normalisasi Tiga Sungai Tekan Risiko Banjir di Jakarta

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memutuskan akan melakukan normalisasi sungai sebagai langkah mitigasi banjir di Ibu Kota. Tiga sungai tersebut yakni Kali Ciliwung, Kali Krukut, dan Kali Cakung Lama.

"Jadi kami sudah memutuskan untuk normalisasi tiga sungai utama. Yang pertama adalah Sungai Ciliwung, yang kedua Kali Krukut, dan yang ketiga Kali Cakung Lama," kata Pramono di Jakarta Utara, Minggu (25/1/2026).

Ia mencontohkan Kali Cakung Lama yang sedianya memiliki lebar 15–20 meter, kini tersisa sekitar 2 meter. Penyempitan tersebut dinilai menjadi penyebab air meluap dan memicu banjir di Jakarta.

“Karena memang sebenarnya luas sungai seperti Cakung Lama itu antara 15 sampai 20 meter, tetapi sekarang tinggal 2 meter. Mau diapakan pun, air tidak bisa turun ke laut,” kata Pramono.