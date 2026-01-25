Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Yakin Normalisasi Tiga Sungai Tekan Risiko Banjir di Jakarta

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |18:28 WIB
Pramono Yakin Normalisasi Tiga Sungai Tekan Risiko Banjir di Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memutuskan akan melakukan normalisasi sungai sebagai langkah mitigasi banjir di Ibu Kota. Tiga sungai tersebut yakni Kali Ciliwung, Kali Krukut, dan Kali Cakung Lama.

"Jadi kami sudah memutuskan untuk normalisasi tiga sungai utama. Yang pertama adalah Sungai Ciliwung, yang kedua Kali Krukut, dan yang ketiga Kali Cakung Lama," kata Pramono di Jakarta Utara, Minggu (25/1/2026).

Ia mencontohkan Kali Cakung Lama yang sedianya memiliki lebar 15–20 meter, kini tersisa sekitar 2 meter. Penyempitan tersebut dinilai menjadi penyebab air meluap dan memicu banjir di Jakarta.

“Karena memang sebenarnya luas sungai seperti Cakung Lama itu antara 15 sampai 20 meter, tetapi sekarang tinggal 2 meter. Mau diapakan pun, air tidak bisa turun ke laut,” kata Pramono.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/320/3197403//pln-a2Jy_large.jpg
Awas Kesetrum, Ini 3 Tips Kelistrikan Hadapi Cuaca Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/338/3197456//pengungsi_banjir_jakarta-iyxE_large.jpg
1.600 Warga di Jakarta Masih Mengungsi Imbas Banjir 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/338/3197453//pramono_anung-pmCA_large.jpg
Groundbreaking JPO JIS-Ancol, Pramono Singgung Ego Sektoral Sempat Jadi Hambatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/338/3197449//modifikasi_cuaca-AFCx_large.jpg
9 RT di Jakarta Masih Kebanjiran, Modifikasi Cuaca Terus Dilanjutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/338/3197446//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-YnBw_large.jpg
Pramono Ungkap PJJ Diterapkan jika Hujan Lebat dan Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/338/3197434//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-m0LI_large.jpg
Pramono Sempat Tawarkan Relokasi ke Korban Banjir di Rawa Buaya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement