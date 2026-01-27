Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Longsor Bandung Barat: 47 Body Pack Ditemukan dan 27 Korban Teridentifikasi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |19:13 WIB
Longsor Bandung Barat: 47 Body Pack Ditemukan dan 27 Korban Teridentifikasi
Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Sebanyak 47 body pack telah dievakuasi tim SAR gabungan dari bencana longsor di Desa Pasirlangu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat (Jabar), Selasa (27/1/2026). Dari jumlah tersebut, 27 korban meninggal dunia telah teridentifikasi dan diserahkan kepada pihak keluarga.

“Saya sampaikan update pada pukul 17.30, jumlah body pack yang ditemukan sudah mencapai 47. Dari informasi terakhir yang saya konfirmasi pagi tadi, sebanyak 27 jenazah telah teridentifikasi dan diserahterimakan kepada keluarga,” kata Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).

Syafii menyebutkan, sedikitnya 35 rumah dengan total 155 warga terdampak longsor. Dari jumlah tersebut, 75 orang berhasil diselamatkan oleh tim SAR gabungan.

“Jumlah rumah yang terdampak dan tersapu bencana ada 35 rumah dengan jumlah korban 155 orang. Dari 155 tersebut, 75 orang dapat diselamatkan,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197795//longsor-qLWH_large.jpg
Tim DVI Berhasil Identifikasi 20 Jenazah Korban Longsor Bandung Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/340/3197749//penemuan_jasad_nenek_dan_cucu_korban_longsor-9o2D_large.png
Tragis, Nenek dan Cucu Tewas Berpelukan dalam Longsor Bandung Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/340/3197741//evakuasi_korban_longsor_bandung_barat-NSha_large.jpg
Hari Ketiga Pencarian Longsor Bandung Barat, Jumlah Kantong Jenazah Capai 38
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/340/3197723//operasi_modifikasi_cuaca-n15D_large.jpg
Cegah Cuaca Ekstrem, BMKG Gelar Modifikasi Cuaca di Jabar hingga 29 Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197699//viral-pj7k_large.jpg
23 Anggota Marinir yang Tertimbun Longsor di Cisarua Akan Dikirim ke Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/340/3197696//viral-fuA9_large.jpg
23 Marinir Tertimbun Longsor, Operasi Pencarian Kerahkan Alat Berat dan Anjing Pelacak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement