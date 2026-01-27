Longsor Bandung Barat: 47 Body Pack Ditemukan dan 27 Korban Teridentifikasi

JAKARTA – Sebanyak 47 body pack telah dievakuasi tim SAR gabungan dari bencana longsor di Desa Pasirlangu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat (Jabar), Selasa (27/1/2026). Dari jumlah tersebut, 27 korban meninggal dunia telah teridentifikasi dan diserahkan kepada pihak keluarga.

“Saya sampaikan update pada pukul 17.30, jumlah body pack yang ditemukan sudah mencapai 47. Dari informasi terakhir yang saya konfirmasi pagi tadi, sebanyak 27 jenazah telah teridentifikasi dan diserahterimakan kepada keluarga,” kata Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).

Syafii menyebutkan, sedikitnya 35 rumah dengan total 155 warga terdampak longsor. Dari jumlah tersebut, 75 orang berhasil diselamatkan oleh tim SAR gabungan.

“Jumlah rumah yang terdampak dan tersapu bencana ada 35 rumah dengan jumlah korban 155 orang. Dari 155 tersebut, 75 orang dapat diselamatkan,” ujarnya.