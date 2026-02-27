Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Truk Trailer Tabrak Separator Busway di Jalan S Parman Jakbar, Lalin Macet Parah!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |11:43 WIB
Truk Trailer Tabrak Separator Busway di Jalan S Parman Jakbar, Lalin Macet Parah!
Truk Trailer Tabrak Separator Busway di Jalan S Parman Jakbar, Lalin Macet Parah!
A
A
A

JAKARTA - Satu unit truk trailer menabrak separator jalur busway di Jalan S Parman, Jakarta Barat. Akibatnya, lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami kemacetan.

KBO Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Sudarmo menjelaskan, bagian kanan truk tersangkut di atas separator busway membuat truk tak bisa berjalan.

“Kendaraan truk sumbu tiga kosong, menabrak separator busway pertigaan gelong arah Tomang," kata Sudarmo kepada wartawan, Jumat (27/2/2026).

Sudarmo mengatakan, imbas kemacetan yang terjadi akibat kecelakaan tunggal tersebut cukup panjang. Kepadatan terjadi sampai Flyover (FO) Grogol mengarah ke Tomang.

"Perlambatan sampai FO Grogol arah Tomang," ujar Sudarmo.

Upaya evakuasi dilakukan dengan menggunakan mobil derek. Evakuasi dilakukan mulai pukul 06.30 WIB.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/338/3203977//kecelakaan-V8Js_large.jpg
Mobil Listrik Tabrak Separator Busway di Gatsu, Lalin Arah Kuningan Jaksel Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/338/3203835//kecelakaan-tdBQ_large.jpg
Negatif Narkoba, Pengemudi Mobil Ugal-ugalan di Gunung Sahari Terancam 4 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/338/3203701//pengemudi_diamuk_massa-qY45_large.jpg
Ugal-ugalan hingga Lawan Arah di Gunung Sahari, Pengemudi Mobil Diamuk Massa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/338/3203537//truk_wing_box_tabrak_pembatas_jalan_di_gatot_subroto-iXoM_large.jpg
Truk Wing Box Tabrak Pembatas Jalan di Gatot Subroto, Lalin Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/338/3203445//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-0AHx_large.jpg
Adu Banteng TransJakarta di Koridor 13, Pramono Pastikan Sopir dan Operator Disanksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/340/3203297//kecelakaan_lalu_lintas-zHwL_large.jpg
Tragis! Bocah 11 Tahun Tewas Terlindas Usai Motor Diduga Hantam Jalan Berlubang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement