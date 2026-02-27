Truk Trailer Tabrak Separator Busway di Jalan S Parman Jakbar, Lalin Macet Parah!

JAKARTA - Satu unit truk trailer menabrak separator jalur busway di Jalan S Parman, Jakarta Barat. Akibatnya, lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami kemacetan.

KBO Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Sudarmo menjelaskan, bagian kanan truk tersangkut di atas separator busway membuat truk tak bisa berjalan.

“Kendaraan truk sumbu tiga kosong, menabrak separator busway pertigaan gelong arah Tomang," kata Sudarmo kepada wartawan, Jumat (27/2/2026).

Sudarmo mengatakan, imbas kemacetan yang terjadi akibat kecelakaan tunggal tersebut cukup panjang. Kepadatan terjadi sampai Flyover (FO) Grogol mengarah ke Tomang.

"Perlambatan sampai FO Grogol arah Tomang," ujar Sudarmo.

Upaya evakuasi dilakukan dengan menggunakan mobil derek. Evakuasi dilakukan mulai pukul 06.30 WIB.