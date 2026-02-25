Advertisement
Truk Wing Box Tabrak Pembatas Jalan di Gatot Subroto, Lalin Macet

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |09:41 WIB
Truk Wing Box Tabrak Pembatas Jalan di Gatot Subroto, Lalin Macet
Truk Wing Box Tabrak Pembatas Jalan di Gatot Subroto, Lalin Macet (X/@TMCPoldaMetro)
JAKARTA - Truk wing box kecelakaan tunggal di ruas Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, tepatnya di depan Halte Busway Denpasar arah Pancoran, Cawang, pada Rabu (25/2/2026) pagi.

Insiden yang terjadi di Kilometer 6+600 ini melibatkan satu unit truk dengan nomor polisi B 9840 UEW. Truk tersebut dilaporkan menabrak pembatas jalan, yang mengakibatkan posisi kendaraan menghalangi sebagian ruas jalan.

"Hari ini Rabu, 25 Februari 2026, dilaporkan dari depan Halte Busway Denpasar, tepatnya kilometer 6+600 arah ke timur, telah terjadi kecelakaan tunggal untuk wing box menabrak separator Busway B 9840 UEW," ujar Petugas TMC Polda Metro Jaya lewat akun media sosial X.

Hingga pukul 08.30 WIB, proses evakuasi kendaraan masih diupayakan pihak terkait. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas di kawasan Jalan Raya Gatot Subroto menuju arah Cawang terpantau macet.

Meskipun terjadi penumpukan kendaraan, jalur tersebut masih dapat dilalui pengendara dengan melintasi satu lajur tersisa. Polisi dan petugas dinas terkait sudah berada di lokasi untuk mengatur alur lalu lintas guna mengurai kemacetan.

"Saat ini masih menunggu penanganan. Imbas lalin cukup ramai namun masih bisa dilintasi satu lajur," ucapnya.

Para pengendara diimbau tetap berhati-hati saat melintasi area tersebut atau mencari jalur alternatif untuk menghindari keterlambatan. 

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
