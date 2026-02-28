Polda Metro Gelar Rakorda Awasi Harga Pangan Jelang Lebaran

JAKARTA - Polda Metro Jaya menggelar rapat koordinasi daerah (Rakorda) Satgas Saber Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan. Rakor dilakukan untuk memperkuat pengawasan harga, keamanan, dan mutu bahan pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

Rakor dipimpin Kasubdit I Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Muh. Ardila Amry. Ia menyampaikan bahwa aparat kepolisian telah melakukan pemantauan di 46 titik.

"Selama ini sudah dilakukan pengecekan oleh anggota Satgasda sebanyak 46 titik pengecekan dan berjalan dengan lancar," ujar Ardila, dikutip Sabtu (28/2/2026).

Dari hasil pemantauan, masih ditemukan banyak pedagang yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). AKBP Ardila meminta dukungan lintas instansi untuk mendorong penertiban administrasi tersebut.

"Kendalanya di lapangan, pedagang yang kita temui banyak yang belum memiliki NIB," ujarnya.

AKBP Ardila juga mengingatkan agar pengecekan komoditas dilakukan tepat sasaran sesuai dengan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) sebagaimana diatur dalam Permendag Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Ia meminta petugas melakukan pengecekan secara serius agar data yang dilaporkan petugas di lapangan sesuai dan riil dengan hasil pemeriksaan di pasar.