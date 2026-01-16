Kebakaran Besar Landa Distrik Gangnam di Seoul, Ratusan Petugas Pemadam Dikerahkan

SEOUL – Kebakaran besar melanda daerah kumuh di Distrik Gangnam yang mewah di Seoul, Korea Selatan, pada Jumat (16/1/2026) dini hari. Api berhasil dipadamkan sepenuhnya sekitar delapan jam kemudian tanpa mengakibatkan korban jiwa.

“Kami lega karena berhasil memadamkan api tanpa korban jiwa,” kata seorang pejabat dalam pernyataan dari Badan Pemadam Kebakaran Nasional yang dilansir Reuters.

Kebakaran yang terjadi tepat setelah pukul 05.00 waktu setempat sepenuhnya dipadamkan pada pukul 13.28, demikian pernyataan tersebut menambahkan.

Meskipun tidak ada korban jiwa yang dilaporkan, 258 warga yang tinggal di daerah terdampak di Desa Guryong dievakuasi. Total 324 petugas pemadam kebakaran dan 106 kendaraan dikerahkan untuk memadamkan api. Sebuah helikopter juga dikirim setelah kabut dan debu halus yang menyelimuti kota di pagi hari mereda.