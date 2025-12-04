Korban Kebakaran Apartemen di Hong Kong Tembus 159 Jiwa, Termasuk Bayi dan Lansia

HONG KONG - Korban kebakaran apartemen di Hong Kong terus bertambah, mencapai 159 orang hingga Rabu 3 Desember 2025. Polisi mengonfirmasi bahwa korban tewas termasuk seorang bayi dan seorang pria berusia 97 tahun, sementara upaya pencarian jenazah masih berlangsung di kompleks apartemen yang hangus terbakar.

Kebakaran ini menjadi yang paling mematikan di Hong Kong dalam beberapa dekade terakhir. Warga dari satu-satunya blok yang masih utuh di delapan blok kompleks tersebut telah kembali sebentar untuk menyelamatkan barang-barang mereka, sementara ratusan lainnya yang tinggal di penampungan sementara berusaha memulai kembali kehidupan mereka.

Pihak berwenang mengatakan lebih banyak jenazah ditemukan di antara reruntuhan, beberapa berada di tangga dan atap, sementara sebagian lainnya ditemukan dalam kondisi hangus. Dari total 159 jenazah yang berhasil ditemukan, 140 telah teridentifikasi. Korban terdiri dari 91 perempuan dan 49 laki-laki dengan rentang usia 1 hingga 97 tahun.

Sebanyak 31 orang masih dinyatakan hilang, termasuk pekerja rumah tangga migran dari Indonesia dan Filipina.

“Kami sangat berharap bahwa jika masih ada jenazah di lokasi kejadian, kami dapat menemukannya sesegera mungkin agar keluarga dapat memberikan penghormatan terakhir,” ujar Komisaris Polisi Chow Yat-ming dalam konferensi pers, seperti dilansir dari Reuters, Kamis (4/12/2025).