HOME NEWS INTERNATIONAL

Korban Kebakaran Apartemen Hong Kong Bertambah Jadi 151, Penyelidikan Ungkap Fakta Baru

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |20:19 WIB
Korban Kebakaran Apartemen Hong Kong Bertambah Jadi 151, Penyelidikan Ungkap Fakta Baru
Apartemen Wang Fuk Court di Tai Po Hong Kong terbakar menewaskan setidaknya 151 orang.
JAKARTA — Para pejabat Hong Kong mengatakan pada Senin (1/12/2025) bahwa penyelidikan mereka terhadap kebakaran kompleks apartemen Wang Fuk Court menemukan bahwa beberapa jaring yang menutupi perancah yang digunakan dalam renovasi tidak memenuhi standar. Kebakaran tersebut menewaskan setidaknya 151 orang dengan ratusan lainnya masih dinyatakan hilang.

Kebakaran pada Rabu (26/11/2025), yang membutuhkan waktu hingga Jumat (28/11/2025) untuk dipadamkan sepenuhnya, bermula dari jaring di tingkat bawah yang menutupi perancah bambu di sekitar salah satu gedung bertingkat tinggi di kompleks Wang Fuk Court.

Api kemudian menjalar ke dalam gedung ketika panel busa yang dipasang di atas jendela terbakar dan memecahkan kaca. Angin membawa api dari satu gedung ke gedung lain yang semuanya tertutup perancah dan jaring, hingga tujuh dari delapan gedung terbakar.

 

      
