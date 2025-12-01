Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Layanan RS Pengayoman Kembali Normal Pascakebakaran, 28 Pasien Dipastikan Aman

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |13:53 WIB
Layanan RS Pengayoman Kembali Normal Pascakebakaran, 28 Pasien Dipastikan Aman
RS Pengayoman Cipinang (foto: dok ist)
JAKARTA – Kebakaran yang melanda Rumah Sakit (RS) Pengayoman Cipinang, Jakarta Timur, diduga berasal dari area gudang logistik. Usai insiden tersebut, layanan di fasilitas kesehatan itu kembali berjalan normal.

“Seluruh layanan kepada pasien tetap berjalan sebagaimana mestinya,” kata Kasubdit Kerja Sama dan Pelayanan Publik Ditjen Pas, Rika Apriyanti, kepada awak media, Senin (1/12/2025).

Rika menyebutkan, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan Puslabfor Bareskrim Polri dan Inafis Polres Metro Jakarta Timur. Pihak Kemenkumham, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, berjanji akan melaksanakan langkah-langkah pemulihan.

“Mohon doa agar segera pulih. Ada 28 pasien dalam kondisi aman dan kondusif,” ujar Rika.

Ia menjelaskan, api mulai terlihat sekitar pukul 07.10 WIB. Alarm kebakaran langsung berbunyi, dan petugas segera berkoordinasi dengan pemadam kebakaran serta pihak terkait lainnya.

“Sekitar pukul 07.40 WIB sudah teratasi dan saat ini sedang dalam tahap pemulihan,” pungkasnya.

(Awaludin)

      
