Kebakaran di RS Pengayoman Jaktim Padam, Asal Api dari Gudang Cleaning Service

JAKARTA - Petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api di Rumah Sakit (RS) Pengayoman Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (1/12/2025). Api berasal dari gudang peralatan cleaning service.

Perwira piket Gulkarmat Jakarta Timur, Parlin Nainggolan, mengatakan, pihaknya menerima informasi adanya kebakaran di RS Pengayoman, Cipinang, Jakarta Timur pada pukul 07.20 WIB. Setelahnya, Gulkarmat Jakarta Timur meluncur untuk memadamkan api pada 07.31 WIB.

"Dan setelah dilihat, ternyata yang terbakar adalah gudang peralatan cleaning service di lantai 2 pada bangunan tersebut," ujar Parlin, saat ditemui di lokasi.

Parlin melanjutkan, sebanyak 15 unit mobil pemadam termasuk pendukungnya diterjunkan memadamkan kobaran api. "Sementara petugas pemadam yang terlibat sebanyak 45 orang," katanya.

Namun tidak butuh waktu lama bagi petugas untuk memadamkan api. Api pun dinyatakan telah padam pada pukul 08.31 WIB.

"Tapi sebelumnya, pada 07.45, Komandan Insiden menyatakan api dapat dilokalisir oleh petugas pemadam, sehingga pada waktu tersebut tinggal pendinginan saja," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )