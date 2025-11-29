Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

WNI Tewas dalam Kebakaran Apartemen di Hong Kong Jadi 6 Orang

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |08:38 WIB
WNI Tewas dalam Kebakaran Apartemen di Hong Kong Jadi 6 Orang
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memberikan data terbaru soal Warga Negara Indonesia (WNI) yang tewas dalam kebakaran hebat yang melanda Apartemen Wang Fuk Court di Hong Kong.

Kini, totalnya menjadi enam orang yang dinyatakan meninggal dunia. Sebelumnya, dua orang WNI yang dinyatakan tewas dalam insiden itu.

"Berdasarkan informasi KJRI Hong Kong, sejauh ini polisi Hong Kong memverifikasi 6 WNI yang meninggal dunia," kata Direktur Informasi dan Media Hartyo Harkomoyo, Sabtu (29/11/2025).

Hartyo menyebut, hingga saat ini pihak KJRI terus berkomunikasi dengan keluarga korban WNI dan bekerja sama dengan pemerintah setempat terkait penanganan jenazah.

"Selain itu, KJRI juga telah menyalurkan bantuan logistik ke beberapa shelter, dan membuka posko di salah satu pusat penyaluran bantuan Tai Po Community Center," ujarnya.

Menurutnya, proses identifikasi jenazah masih dilakukan otoritas berwenang. KJRI terus aktif memantau perkembangan dan menindaklanjuti keadaan di lapangan.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/18/3186631/kebakaran-UQq5_large.jpg
Korban Tewas Kebakaran Apartemen Wang Fuk Court Bertambah Jadi 128 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186292/kebakaran-0Mf5_large.jpg
Kebakaran di Hong Kong, 4 WNI Jadi Korban dan 2 di Antaranya Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185217/kebakaran-jN9s_large.jpg
Kebakaran Landa Sebuah Rumah di Koja karena Bocah 9 Tahun Memasak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183973/kebakaran-hmni_large.jpg
Kebakaran Rumah di Benhil Jakpus, 100 Personel Damkar Berjibaku Padamkan Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183957/kebakaran-k4ja_large.jpg
14 Orang Luka Bakar Akibat Kebakaran Hebat di Jatipulo Jakbar, Berikut Identitasnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183949/kebakaran-liy2_large.jpg
Kebakaran Hebat, 50 Rumah Ludes Dilahap Api di Jatipulo Jakbar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement