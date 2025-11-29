WNI Tewas dalam Kebakaran Apartemen di Hong Kong Jadi 6 Orang

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memberikan data terbaru soal Warga Negara Indonesia (WNI) yang tewas dalam kebakaran hebat yang melanda Apartemen Wang Fuk Court di Hong Kong.

Kini, totalnya menjadi enam orang yang dinyatakan meninggal dunia. Sebelumnya, dua orang WNI yang dinyatakan tewas dalam insiden itu.

"Berdasarkan informasi KJRI Hong Kong, sejauh ini polisi Hong Kong memverifikasi 6 WNI yang meninggal dunia," kata Direktur Informasi dan Media Hartyo Harkomoyo, Sabtu (29/11/2025).

Hartyo menyebut, hingga saat ini pihak KJRI terus berkomunikasi dengan keluarga korban WNI dan bekerja sama dengan pemerintah setempat terkait penanganan jenazah.

"Selain itu, KJRI juga telah menyalurkan bantuan logistik ke beberapa shelter, dan membuka posko di salah satu pusat penyaluran bantuan Tai Po Community Center," ujarnya.

Menurutnya, proses identifikasi jenazah masih dilakukan otoritas berwenang. KJRI terus aktif memantau perkembangan dan menindaklanjuti keadaan di lapangan.

