Korban Tewas Kebakaran Apartemen Wang Fuk Court Bertambah Jadi 128 Orang

HONG KONG — Petugas pemadam kebakaran Hong Kong kembali menemukan puluhan jenazah korban kebakaran Apartemen Wang Fuk Court pada Jumat 28 November 2025. Selain itu, delapan orang ditangkap diduga terlibat renovasi apartemen tersebut. Penemuan jenazah menambah jumlah korban tewas dalam salah satu kebakaran paling mematikan di Hong Kong menjadi menjadi 128 orang

Selain itu, petugas menemukan beberapa alarm kebakaran di kompleks yang menampung banyak orang lanjut usia, tidak berbunyi ketika diuji, kata Andy Yeung, direktur Dinas Pemadam Kebakaran Hong Kong, melansir AP. Meski, ia tidak menyebutkan berapa banyak yang tidak berfungsi. Kebakaran merambat cepat dari satu gedung ke gedung berikutnya karena panel busa dan perancah bambu yang ditutupi jaring yang tampaknya dipasang oleh perusahaan konstruksi terbakar.

Delapan orang yang ditangkap terdiri dari tujuh pria dan satu wanita, berusia antara 40 hingga 63 tahun, termasuk subkontraktor perancah, direktur perusahaan konsultan teknik, dan manajer proyek yang mengawasi renovasi, kata Komisi Independen Anti Korupsi dalam sebuah pernyataan.

Pada Jumat, tim memprioritaskan apartemen-apartemen tempat mereka menerima panggilan darurat selama kebakaran tetapi tidak dapat dijangkau selama jam-jam api membakar di luar kendali, kata Derek Armstrong Chan, wakil direktur Dinas Pemadam Kebakaran Hong Kong. Butuh waktu satu hari bagi petugas pemadam kebakaran untuk mengendalikan api, dan baru sepenuhnya padam pada hari Jumat pagi — sekitar 40 jam setelah dimulai.

Bahkan, dua hari setelah api dimulai, asap terus mengepul dari kerangka bangunan yang hangus dari sesekali nyala api.