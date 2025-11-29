Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Korban Tewas Kebakaran Apartemen Wang Fuk Court Bertambah Jadi 128 Orang

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |07:34 WIB
Korban Tewas Kebakaran Apartemen Wang Fuk Court Bertambah Jadi 128 Orang
Kebakaran Apartemen Wang Fuk Court (Foto AP)
A
A
A

HONG KONG  — Petugas pemadam kebakaran Hong Kong kembali menemukan puluhan jenazah korban kebakaran Apartemen Wang Fuk Court pada Jumat 28 November 2025. Selain itu, delapan orang ditangkap diduga terlibat renovasi apartemen tersebut. Penemuan jenazah menambah jumlah korban tewas dalam salah satu kebakaran paling mematikan di Hong Kong menjadi menjadi 128 orang

Selain itu, petugas menemukan beberapa alarm kebakaran di kompleks yang menampung banyak orang lanjut usia, tidak berbunyi ketika diuji, kata Andy Yeung, direktur Dinas Pemadam Kebakaran Hong Kong, melansir AP. Meski, ia tidak menyebutkan berapa banyak yang tidak berfungsi. Kebakaran merambat cepat dari satu gedung ke gedung berikutnya karena panel busa dan perancah bambu yang ditutupi jaring yang tampaknya dipasang oleh perusahaan konstruksi terbakar.

Delapan orang yang ditangkap terdiri dari tujuh pria dan satu wanita, berusia antara 40 hingga 63 tahun, termasuk subkontraktor perancah, direktur perusahaan konsultan teknik, dan manajer proyek yang mengawasi renovasi, kata Komisi Independen Anti Korupsi dalam sebuah pernyataan.

Pada Jumat, tim memprioritaskan apartemen-apartemen tempat mereka menerima panggilan darurat selama kebakaran tetapi tidak dapat dijangkau selama jam-jam api membakar di luar kendali, kata Derek Armstrong Chan, wakil direktur Dinas Pemadam Kebakaran Hong Kong. Butuh waktu satu hari bagi petugas pemadam kebakaran untuk mengendalikan api, dan baru sepenuhnya padam pada hari Jumat pagi — sekitar 40 jam setelah dimulai.

Bahkan, dua hari setelah api dimulai, asap terus mengepul dari kerangka bangunan yang hangus dari sesekali nyala api.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186292/kebakaran-0Mf5_large.jpg
Kebakaran di Hong Kong, 4 WNI Jadi Korban dan 2 di Antaranya Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185217/kebakaran-jN9s_large.jpg
Kebakaran Landa Sebuah Rumah di Koja karena Bocah 9 Tahun Memasak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183973/kebakaran-hmni_large.jpg
Kebakaran Rumah di Benhil Jakpus, 100 Personel Damkar Berjibaku Padamkan Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183957/kebakaran-k4ja_large.jpg
14 Orang Luka Bakar Akibat Kebakaran Hebat di Jatipulo Jakbar, Berikut Identitasnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183949/kebakaran-liy2_large.jpg
Kebakaran Hebat, 50 Rumah Ludes Dilahap Api di Jatipulo Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183920/kebakaran-CvqI_large.jpg
Kebakaran Melahap Rumah di Jatipulo Jakbar, Belasan Mobil Damkar Diterjunkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement