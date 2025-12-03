Pemimpin Hong Kong Bentuk Komite, Perintahkan Penyelidikan Kebakaran Apartemen Wang Fuk Court

JAKARTA – Pemimpin Hong Kong, John Lee, telah memerintahkan pembentukan komite independen untuk menyelidiki penyebab kebakaran dahsyat di kompleks apartemen yang menewaskan setidaknya 151 orang.

Tujuh dari delapan blok menara di kompleks perumahan Wang Fuk Court, yang sedang menjalani renovasi besar-besaran, terbakar pada Rabu (26/11/2025). Para penyelidik kemudian menemukan bahwa jaring pelindung yang digunakan di sekitar gedung-gedung tersebut tidak memenuhi standar tahan api.

Setidaknya 13 orang telah ditangkap atas dugaan pembunuhan, termasuk para direktur sebuah perusahaan konstruksi.

Kebakaran ini merupakan yang paling mematikan di Hong Kong dalam lebih dari 70 tahun, dan jumlah korban tewas dapat terus bertambah seiring petugas mengevakuasi jenazah.

Kepala Eksekutif Lee mengatakan bahwa komite tersebut akan dipimpin oleh seorang hakim dan akan melakukan “reformasi komprehensif”, seraya menambahkan bahwa ia akan berupaya “mencegah tragedi serupa terulang di masa mendatang”.