HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran di Jelambar, Remaja 18 Tahun Tewas dan 3 Orang Terluka

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |19:38 WIB
Kebakaran di Jelambar, Remaja 18 Tahun Tewas dan 3 Orang Terluka
Kebakaran di Jelambar (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Satu orang meninggal dunia dalam kebakaran rumah tinggal di Jalan Empang Bahagia II No. 27 A, Jelambar, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Senin (1/12/2025) sore.

Kasudin Gulkarmat Jakarta Barat, Suheri, mengungkapkan bahwa korban jiwa merupakan seorang perempuan berusia 18 tahun bernama Zahra. "Korban meninggal di RS karena memiliki riwayat asma," kata Suheri saat dikonfirmasi wartawan.

Sementara itu, dugaan sementara penyebab kebakaran adalah fenomena listrik. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 15.35 WIB. Informasi awal dari warga yang mendapat keterangan dari Aini, istri pemilik rumah, menyebutkan adanya letupan dari lantai dua sebelum api membesar.

"Salah satu penghuni yang ada di dalam rumah, yakni Arif Setiawan (anak Jasrial), lompat ke bawah untuk menyelamatkan diri dari kobaran api dan meminta pertolongan," ujarnya.

 

