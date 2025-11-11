Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ruko Kain di Fatmawati Terbakar, 16 Mobil Pemadam Dikerahkan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 11 November 2025 |13:19 WIB
Ruko Kain di Fatmawati Terbakar, 16 Mobil Pemadam Dikerahkan
Toko kain terbakar di Fatmawati (foto: Dinas Damkar DKI)
A
A
A

JAKARTA – Sebuah ruko kain di Jalan RS Fatmawati Raya Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, terbakar pada Selasa (11/11/2025).

Sebanyak 16 unit mobil pemadam dan 63 personel dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan dikerahkan untuk memadamkan api di ruko Go’ssip Textile tersebut.

“Objek ruko Go’ssip Textile, Jalan RS Fatmawati Raya No. 15 RT 08/06, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,” demikian keterangan Command Center Gulkarmat DKI Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Petugas menerima laporan kebakaran sekitar pukul 09.43 WIB, dan segera bergerak menuju lokasi. Proses pendinginan dimulai pukul 11.45 WIB, setelah api berhasil dijinakkan.

“Proses pendinginan (status kuning). Sebanyak 16 unit dan 63 personel dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api,” ujar petugas Command Center Gulkarmat.

Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui penyebab kebakaran serta apakah ada korban jiwa atau luka dalam peristiwa tersebut.

(Awaludin)

      
