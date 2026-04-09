Gempa M4,7 Guncang Flores Timur, 15 Warga Jadi Korban dan 100 KK Terdampak

JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo 4,7 mengguncang Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada pukul 23.12 WIB, Rabu, 8 April 2026. Getaran gempa itu menyebabkan beberapa rumah mengalami kerusakan.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan lokasi yang terdampak gempa berada di Desa Terong Kecamatan Adonara Timur. Di lokasi terdampak terdapat 15 orang yang mengalami luka akibat kejadian ini.

"Sebanyak lima orang warga mengalami luka berat dan 10 orang warga luka ringan, sedangkan total populasi terdampak sebanyak 100 kepala keluarga," kata Abdul, Kamis (9/4/2026).

Abdul mengatakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Flores Timur telah berada di lapangan untuk melakukan upaya penanganan darurat bencana.

Tim di lapangan sedang melakukan pendataan, monitoring dampak gempa, pendirian tenda pengungsi dan pendistribusian bantuan bagi para warga terdampak.