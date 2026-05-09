Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Berawan, Suhu Capai 32 Derajat Celsius

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di seluruh wilayah Jakarta pada Sabtu (9/5/2026), didominasi kondisi berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan cukup tinggi.

Berdasarkan prakiraan BMKG, wilayah Administrasi Kepulauan Seribu diprediksi berawan dengan suhu 27–30 derajat Celsius dan kelembapan udara 74–85 persen.

Sementara itu, Jakarta Pusat diprakirakan berawan dengan suhu 25–31 derajat Celsius dan kelembapan 63–89 persen. Kondisi serupa juga terjadi di Jakarta Utara dengan suhu 25–30 derajat Celsius serta kelembapan 63–88 persen.

Adapun di Jakarta Barat, cuaca diprediksi berawan dengan suhu berkisar 25–31 derajat Celsius dan kelembapan udara 65–91 persen.

Kemudian, wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diperkirakan mengalami cuaca berawan dengan suhu udara antara 24–32 derajat Celsius. Tingkat kelembapan di Jakarta Selatan mencapai 59–93 persen, sedangkan Jakarta Timur 57–92 persen.

BMKG mengimbau masyarakat tetap menjaga kondisi tubuh dan membawa perlengkapan pendukung saat beraktivitas di luar ruangan mengingat kelembapan udara di sebagian wilayah Jakarta cukup tinggi.

(Awaludin)

