Prakiraan Cuaca di Jakarta Hari Ini: Hujan di Semua Wilayah

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di seluruh wilayah DKI Jakarta, pada Selasa (5/5/2026), didominasi hujan dengan intensitas ringan.

Berdasarkan informasi dari laman resmi BMKG, wilayah Administrasi Kepulauan Seribu diperkirakan mengalami hujan ringan dengan suhu udara berkisar 26–29 derajat Celsius dan tingkat kelembapan antara 76–85 persen.

Sementara itu, hujan ringan juga diprediksi mengguyur wilayah Kota Jakarta Pusat dengan suhu 25–28 derajat Celsius serta kelembapan 79–93 persen.

Kondisi serupa terjadi di Kota Jakarta Utara yang diperkirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 25–28 derajat Celsius dan kelembapan 80–92 persen.

Adapun di wilayah Kota Jakarta Barat, hujan ringan diprediksi turun dengan suhu udara 24–28 derajat Celsius dan tingkat kelembapan 79–94 persen.

Di Kota Jakarta Selatan, BMKG juga memprakirakan hujan ringan dengan suhu berkisar 24–28 derajat Celsius dan kelembapan 78–97 persen.