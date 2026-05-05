Gempa M6,0 Guncang Wanokaka NTT, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofosika (BMKG) menyampaikan adanya aktivitas gempa bumi, dengan magnitudo 6.0 di Barat Daya Wanokaka, Nusa Tenggara Timur (NTT) siang ini. BMKG menyatakan gempa tersebut tak berpotensi tsunami.

BMKG menjelaskan gempa itu terjadi pukul 13.44 WIB, Selasa (5/5/2026). Koordinat gempa berada di 10.11 Lintang Selatan dan 119.30 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:6.0, 05-Mei-26 13:44:50 WIB, Lok:10.11 LS,119.30 BT (37 km BaratDaya WANOKAKA-NTT), Kedlmn:10 Km,” demikian keterangan yang disampaikan BMKG.

Adapun Titik gempa berada di 37 kilometer Barat Daya, Wanokaka, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan kedalaman 10 kilometer.

Hingga berita ini tayang, belum diketahui apakah ada atau tidak korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. BMKG juga memastikan, gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

(Awaludin)

