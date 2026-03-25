Puncak Arus Balik, 197 Ribu Kendaraan Kembali ke Jabodetabek

JAKARTA – PT Jasa Marga mencatat lonjakan signifikan kendaraan saat puncak arus balik Lebaran 1447 H/2026, yang kembali ke wilayah Jabodetabek.

Senior General Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division, Widiyatmiko Nursejati, menyebut total sebanyak 197.747 kendaraan kembali menuju Jabodetabek. Angka ini meningkat 41,80 persen dibanding volume lalu lintas normal sebanyak 139.450 kendaraan melalui empat gerbang tol (GT).

“Total lalu lintas menuju Jabodetabek mencapai 197.747 kendaraan, naik 41,80 persen dari kondisi normal,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (25/3/2026).

Ia merinci, volume lalu lintas di GT Halim arah Jakarta mencapai 72.161 kendaraan, meningkat 26,46 persen dari kondisi normal 57.064 kendaraan. Sementara di GT Cikunir arah Jakarta tercatat 22.680 kendaraan, melonjak signifikan hingga 273,09 persen dari kondisi normal 6.079 kendaraan.

Di GT Cikupa arah Jakarta, tercatat 49.667 kendaraan atau naik 10,36 persen dari normal 45.006 kendaraan. Sedangkan di GT Ciawi 2 arah Jakarta, volume mencapai 53.239 kendaraan, meningkat 70,09 persen dari kondisi normal 31.301 kendaraan.