Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Puncak Arus Balik, 197 Ribu Kendaraan Kembali ke Jabodetabek

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 25 Maret 2026 |18:25 WIB
197 Ribu Kendaraan Kembali ke Jabodetabek (Foto: dok ist)
197 Ribu Kendaraan Kembali ke Jabodetabek (Foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – PT Jasa Marga mencatat lonjakan signifikan kendaraan saat puncak arus balik Lebaran 1447 H/2026, yang kembali ke wilayah Jabodetabek.

Senior General Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division, Widiyatmiko Nursejati, menyebut total sebanyak 197.747 kendaraan kembali menuju Jabodetabek. Angka ini meningkat 41,80 persen dibanding volume lalu lintas normal sebanyak 139.450 kendaraan melalui empat gerbang tol (GT).

“Total lalu lintas menuju Jabodetabek mencapai 197.747 kendaraan, naik 41,80 persen dari kondisi normal,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (25/3/2026).

Ia merinci, volume lalu lintas di GT Halim arah Jakarta mencapai 72.161 kendaraan, meningkat 26,46 persen dari kondisi normal 57.064 kendaraan. Sementara di GT Cikunir arah Jakarta tercatat 22.680 kendaraan, melonjak signifikan hingga 273,09 persen dari kondisi normal 6.079 kendaraan.

Di GT Cikupa arah Jakarta, tercatat 49.667 kendaraan atau naik 10,36 persen dari normal 45.006 kendaraan. Sedangkan di GT Ciawi 2 arah Jakarta, volume mencapai 53.239 kendaraan, meningkat 70,09 persen dari kondisi normal 31.301 kendaraan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Jasa Marga mudik 2026 arus balik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement