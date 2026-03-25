Kapal Patroli Disulap Jadi Ambulans Apung, Evakuasi Ibu Hamil hingga Jenazah

JAKARTA – Di tengah keterbatasan akses kesehatan di wilayah perairan, Ditpolairud Polda Sumatera Selatan menghadirkan inovasi dengan menyulap kapal patroli menjadi ambulans apung.

Kapal Pol V-1027 Upang yang sebelumnya digunakan untuk patroli, kini bertransformasi menjadi sarana evakuasi medis darurat bagi masyarakat di sepanjang Sungai Musi dan wilayah pesisir.

Kapolda Sumsel, Irjen Sandi Nugroho mengatakan, inovasi ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan pelayanan kesehatan yang merata.

“Kami ingin memastikan masyarakat di wilayah perairan juga mendapatkan akses layanan kesehatan yang cepat dan layak. Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara,” ujar Sandi, Rabu (25/3/2026).

Langkah ini diambil sebagai respons atas kondisi geografis Sumatera Selatan yang didominasi wilayah perairan, sehingga akses menuju fasilitas kesehatan kerap terkendala jarak dan waktu.

Masyarakat di daerah terpencil seperti Desa Upang, Kabupaten Banyuasin, selama ini menghadapi risiko tinggi saat membutuhkan penanganan medis darurat.