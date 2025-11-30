ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Segera Diperiksa Polisi

JAKARTA – Pihak kepolisian mengupayakan untuk mengambil keterangan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), pelaku ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada pekan depan. Diketahui, ABH tersebut telah keluar dari rumah sakit.

“Setelah hasil dokter psikolog menyatakan sudah bisa diambil keterangannya, semoga minggu depan sudah bisa (diperiksa),” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Minggu (30/11/2025).

Budi menerangkan, saat ini ABH pelaku ledakan SMAN 72 telah keluar dari rumah sakit dan dititipkan di sebuah rumah aman.

"Dititip di rumah aman hasil koordinasi dengan Dinsos, KPAI, Bapas, UPT P3A, dan Apsifor," ujarnya.

Sebagai informasi, ledakan tersebut terjadi di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Jumat (7/11/2025) lalu. Tidak ada korban meninggal dunia dalam insiden itu, namun jumlah korban luka tercatat mencapai 96 orang.