HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemulung di Bekasi Tewas Akibat Ledakan Mortir, Begini Kronologinya!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |11:07 WIB
Pemulung di Bekasi Tewas Akibat Ledakan Mortir, Begini Kronologinya!
Pemulung di Bekasi Tewas Akibat Ledakan Mortir (foto: Okezone)
A
A
A

BEKASI - Pria berinisial I (27) tewas akibat ledakan mortir di Kampung Ujung Harapan, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Minggu 24 November 2025. Adapun mortir itu meledak ketika dipotong oleh korban karena ingin ditimbang untuk dijual.

Kapolsek Babelan, Kompol Wito menjelaskan, kronologi bermula ketika korban yang berprofesi sebagai pencari barang bekas, melakukan aktivitas pada Sabtu 23 November 2025. Pada hari itu korban diduga menemukan mortir dari hasil berkeliling mencari barang bekas.

"Ini ditemukannya (mortir) karena dia (Sabtu) malam itu memulung, nah ini belum tahu di posisinya ada di mana, dia belum tahu. Masih kita lakukan penyelidikan," kata Wito kepada wartawan, Senin (24/11/2025).

Wito menyampaikan bahwa korban baru pulang ke rumah pada Minggu (23/11) dini hari setelah berkeliling mencari barang bekas. Korban langsung berisitirahat dan pada sore harinya, I membawa hasil temuan barang-barang bekas ke rumah mertuanya di Kampung Ujung Harapan.

"Hasil keterangan dari orang tuanya, ya, dia pulang subuh, ya, kemudian aplusan dengan orang tuanya, ya, karena menggunakan sepeda motor yang di belakang dipasang gerobak. Kemudian setelah itu, dia ke sini (Kampung Ujung Harapan). Ini adalah rumah mertuanya, ya," kata Wito.

 

Halaman:
1 2
      
