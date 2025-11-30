Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Keluar dari RS, Dititipkan di Rumah Aman

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |10:59 WIB
ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Keluar dari RS, Dititipkan di Rumah Aman
ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Keluar dari RS, Dititipkan di Rumah Aman (Riyan Rizki)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menyampaikan kondisi terkini terkait anak berkonflik dengan hukum (ABH) atau pelaku ledakan SMAN 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kini, ABH tersebut sudah keluar dari rumah sakit.

1. Keluar dari RS 

“ABH sudah keluar dari RS dan masih dilakukan penanganan psikis oleh dokter psikologis,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, Minggu (30/11/2025).

iA  menerangkan, saat ini ABH pelaku ledakan SMAN 72 tersebut dititipkan di rumah aman.

"Dititip di rumah aman hasil koordinasi dengan Dinsos, KPAI, Bapas, UPT P3A, dan Apsifor," ujarnya.

Sebagai informasi, ledakan tersebut terjadi di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat (7/11/2025). Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Namun, sebanyak 96 orang terluka akibat kejadian tersebut.

Densus 88 Antiteror Polri menyebut terdapat tujuh peledak yang dibawa terduga pelaku ke SMAN 72 Jakarta. Dari jumlah tersebut, empat di antaranya meledak di dua lokasi yang berbeda.

Sementara untuk tiga peledak lainnya belum digunakan dan sudah disita oleh petugas untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186496//arya_daru_pangayunan-lGc6_large.jpg
Polda Metro Bakal Koordinasi ke Keluarga Arya Daru Terkait Vara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186474//sma_72_jakarta-SNnW_large.jpg
Kegiatan Belajar di SMAN 72 Berjalan Normal Imbas Ledakan, Korban Masih Dapat Pendampingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186451//polda_metro_jaya-XAbs_large.jpg
Apel Pam Swakarsa, Kapolda Metro Ajak Satpam-Satkamling Jaga Jakarta Jelang Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186450//kabid_humas_polda_metro_jaya-CoKS_large.jpg
Polisi Ungkap Kondisi ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Beranjak Pulih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186395//kubu_roy_suryo_laporkan_relawan_jokowi-GuKZ_large.jpg
Kubu Roy Suryo Cs Laporkan 2 Relawan Jokowi ke Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186343//penculikan_anak-PEyM_large.jpg
Detik-Detik Ayah Tiri Bunuh Alvaro Terungkap di Prarekonstruksi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement