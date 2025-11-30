ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Keluar dari RS, Dititipkan di Rumah Aman

JAKARTA - Polisi menyampaikan kondisi terkini terkait anak berkonflik dengan hukum (ABH) atau pelaku ledakan SMAN 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kini, ABH tersebut sudah keluar dari rumah sakit.

1. Keluar dari RS

“ABH sudah keluar dari RS dan masih dilakukan penanganan psikis oleh dokter psikologis,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, Minggu (30/11/2025).

iA menerangkan, saat ini ABH pelaku ledakan SMAN 72 tersebut dititipkan di rumah aman.

"Dititip di rumah aman hasil koordinasi dengan Dinsos, KPAI, Bapas, UPT P3A, dan Apsifor," ujarnya.

Sebagai informasi, ledakan tersebut terjadi di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat (7/11/2025). Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Namun, sebanyak 96 orang terluka akibat kejadian tersebut.

Densus 88 Antiteror Polri menyebut terdapat tujuh peledak yang dibawa terduga pelaku ke SMAN 72 Jakarta. Dari jumlah tersebut, empat di antaranya meledak di dua lokasi yang berbeda.

Sementara untuk tiga peledak lainnya belum digunakan dan sudah disita oleh petugas untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

(Erha Aprili Ramadhoni)