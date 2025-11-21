Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

ABH Pelaku Peledakan SMAN 72 Belum Diperiksa, Polisi Tunggu Izin Dokter

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |17:26 WIB
ABH Pelaku Peledakan SMAN 72 Belum Diperiksa, Polisi Tunggu Izin Dokter
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Bhudi Hermanto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Anak berkonflik dengan hukum (ABH), pelaku peledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, hingga kini belum diperiksa. Polisi masih menunggu asesmen medis dan psikologis dari dokter yang menangani kondisinya.

Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Buhdi Hermanto, pada Jumat (21/11/2025). Ia menegaskan bahwa kondisi kesehatan ABH menjadi syarat utama sebelum dilakukan pemeriksaan.

“Perlu kami sampaikan, kondisi ABH beberapa waktu lalu sudah lepas selang untuk makanan, tetapi penyidik masih harus berkoordinasi dengan dokter medis serta dokter psikis yang menangani ABH,” ujar Budi.

Ia menjelaskan, bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana, langkah pertama yang harus dipastikan adalah kondisi fisik dan psikis terduga pelaku.

“Karena kita ketahui bersama, di dalam berita acara pemeriksaan, pertanyaan pertama itu menyatakan bahwa sehat jasmani dan rohani,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
