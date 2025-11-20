Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tiga Korban Ledakan SMAN 72 Masih Dirawat, Polisi Ungkap Perkembangan Terbaru

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |17:00 WIB
Tiga Korban Ledakan SMAN 72 Masih Dirawat, Polisi Ungkap Perkembangan Terbaru
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Bhudi Hermanto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menyampaikan perkembangan terbaru terkait kasus ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hingga kini, masih ada tiga orang yang masih menjalani perawatan di rumah sakit.

“(Korban) tinggal 3 orang pasien,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Kamis (20/11/2025).

Budi menjelaskan, bahwa ketiga pasien tersebut dirawat di beberapa rumah sakit berbeda.

“Satu orang di RS Yarsi, satu orang di RSCM, dan satu orang di RS Polri,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
