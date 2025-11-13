India Nyatakan Ledakan Mobil New Delhi sebagai Insiden Teror

India menyatakan ledakan mobil di New Delhi sebagai insiden terorisme. (Foto: EPA)

JAKARTA – Pemerintah India menyatakan bahwa ledakan mobil mematikan di kawasan ramai ibu kota New Delhi, merupakan “insiden teror”. Setidaknya delapan orang tewas dan 20 lainnya luka-luka dalam ledakan yang terjadi pada Senin (10/11/2025) di dekat Benteng Merah bersejarah, New Delhi.

Kabinet Perdana Menteri Narendra Modi mengutuk serangan itu dalam sebuah rapat keamanan pada Rabu (12/11/2025) malam, dengan mengatakan bahwa itu adalah tindakan pengecut yang dilakukan oleh pasukan anti-nasional.

Pihak berwenang belum menyebutkan nama siapa pun atau melakukan penangkapan apa pun terkait ledakan tersebut. “Negara ini telah menyaksikan insiden teror keji, yang dilakukan oleh pasukan anti-nasional, melalui ledakan mobil,” demikian diumumkan Kabinet India dalam resolusi pada Rabu, sebagaimana dilansir BBC.

Kabinet memerintahkan agar penyelidikan atas insiden tersebut dilakukan dengan urgensi dan profesionalisme tertinggi sehingga para pelaku, kolaborator, dan sponsor mereka dapat diidentifikasi dan diadili tanpa penundaan.

Kabinet juga menyatakan “mengutuk keras tindakan keji dan pengecut ini yang telah menyebabkan hilangnya nyawa tak berdosa.”