Polri Waspadai Ancaman Terorisme Jelang Perayaan Natal dan Tahun Baru

JAKARTA – Polri menyatakan, kewaspadaan terhadap potensi ancaman aksi terorisme saat perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kepolisian pun melakukan deteksi dini guna mencegah terjadinya aksi tersebut.

"Ancaman terorisme juga menjadi tantangan serius. Untuk itu, kami mengedepankan deteksi dini dan preventive strike guna mencegah pelaku teror melancarkan aksinya," kata Astamaops Kapolri, Komjen Muhammad Fadil Imran saat membacakan amanat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam apel gelar pasukan di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025).

Menurut Fadil, aparat kepolisian juga tetap melakukan pengamanan ketat di tempat ibadah maupun pusat-pusat keramaian masyarakat.

"Serta melakukan penjagaan ketat di pusat keramaian maupun tempat ibadah agar dapat memastikan tidak ada letupan sekecil apa pun dalam pelaksanaan ibadah Natal maupun malam pergantian tahun," ujarnya.

Terkait kejahatan konvensional, Fadil menyebut pihak kepolisian terus melakukan pemetaan serta patroli rutin dengan melibatkan Pam Swakarsa, terutama pada jam dan lokasi rawan.

"Selain itu, kami memfasilitasi penitipan kendaraan masyarakat di kantor-kantor kepolisian untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat yang bepergian dalam waktu lama," tutupnya.

(Awaludin)