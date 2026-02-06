Berkaca Tragedi Anak di NTT, Wakapolri Minta Bantuan Pemerintah Dikawal Ketat

JAKARTA – Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo meminta jajaran kepolisian untuk mengawal distribusi berbagai program bantuan pemerintah, agar benar-benar tepat sasaran dan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Permintaan tersebut disampaikan Dedi berkaca dari peristiwa tragis yang terjadi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana seorang anak diduga mengakhiri hidupnya akibat tekanan ekonomi keluarga dan ketidakmampuan membeli alat tulis sekolah.

Dedi menegaskan, ke depan diharapkan tidak ada lagi peristiwa serupa yang terulang. Oleh karena itu, Polri harus turut berperan aktif membantu mengawal dan memastikan pelaksanaan program-program pemerintah di lapangan.

“Peristiwa ini menjadi pengingat agar negara hadir lebih cepat dan lebih nyata bagi masyarakat yang membutuhkan,” kata Dedi, Jumat (6/2/2026).

Menurutnya, kejadian tersebut harus menjadi momentum untuk mengoptimalkan berbagai program kesejahteraan yang telah disiapkan pemerintah agar benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak.