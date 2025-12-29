Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Fasad Gedung Sarinah Terbakar, Manajemen Pastikan Operasional Kembali Normal

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |06:50 WIB
Fasad Gedung Sarinah Terbakar, Manajemen Pastikan Operasional Kembali Normal
Petugas Pemadam Kebakaran (foto: Okezone)
JAKARTA – Sebuah papan reklame atau billboard di Jalan MH Thamrin, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, tepatnya di samping Mall Sarinah terbakar, pada Minggu 28 Desember 2025, malam.

Corporate Secretary Group Head, Tora Prabu Banua Pardede mengatakan, kebakaran tersebut terjadi pada dekorasi berupa pita besar yang terpasang di sudut gedung. Dan PT Sarinah memastikan api berhasil dipadamkan sepenuhnya pada pukul 22.20 WIB dengan memanfaatkan fasilitas hydrant yang tersedia di sisi barat Gedung Sarinah.

"Sejak awal kejadian, tim internal PT Sarinah selaku pengelola Gedung Sarinah Thamrin segera melakukan penanganan sesuai prosedur keselamatan dan keamanan yang berlaku, serta berkoordinasi dengan petugas berwenang," ujar Tora Prabu Banua Pardede, Senin (29/12/2025).

Tora memastikan tidak terdapat korban jiwa dalam insiden tersebut. Keselamatan dan kenyamanan pengunjung, karyawan, mitra kerja, serta seluruh pihak di lingkungan Sarinah disebut menjadi prioritas utama perusahaan.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
