Mendagri Sebut Anggaran Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai Rp59 Triliun

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, memperkirakan kebutuhan anggaran pemulihan dan rehabilitasi pascabencana di Sumatera sekitar Rp59 triliun. Angka itu didapat setelah melihat rekapan data anggaran BNPB.\

1. Dana Pemulihan Bencana

Hal itu diungkapkan Tito saat rakor pimpinan DPR RI bersama Satgas Pemulihan Pasca-Bencana, kementerian dan lembaga, serta kepala daerah terdampak, Selasa (30/12/2025).

"Kalau kita melihat dari sudah pernah direkap waktu rapat dengan BNPB sebagai masukan saja, kalau untuk pemulihan nanti sampai dengan selesai, diperlukan anggaran lebih kurang Rp59,25 triliun," ujar Tito.

Dari jumlah itu, kata dia, sebanyak Rp33,75 triliun untuk pemulihan di Aceh; Rp13,5 triliun Sumatera Barat (Sumbar), dan Rp12 triliun untuk Sumatera Utara (Sumut).

"Dengan meliputi berbagai macam komponen termasuk masalah kantor desa, kemudian sekolah, kemudian fasilitas kesehatan, jembatan, dan lain-lain. Yaitu mungkin dikeroyok oleh seluruh K/L," ucap Tito.



(Erha Aprili Ramadhoni)