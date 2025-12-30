Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Serukan Doa Bersama untuk Korban Bencana Sumatera

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |13:56 WIB
Kapolri Serukan Doa Bersama untuk Korban Bencana Sumatera
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: Polri)
A
A
A

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak seluruh pihak untuk turut mendoakan para korban bencana di wilayah Sumatera saat memaparkan Rilis Akhir Tahun Mabes Polri 2025.

“Tentulah dalam kesempatan ini kami mengajak kita semua untuk bersama-sama mengheningkan cipta, khususnya terhadap saudara-saudara kita yang menjadi korban di Sumatera. Tentunya hal ini menjadi keprihatinan kita bersama,” ujar Sigit di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (30/12/2025).

Kapolri juga menyampaikan doa bagi seluruh pihak yang terlibat dalam upaya penanganan dan pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia berharap seluruh bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana.

Selain itu, Sigit turut mengajak seluruh hadirin untuk mendoakan personel dan Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) yang meninggal dunia sepanjang tahun 2025. Ia menyampaikan harapan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan.

“Demikian juga dengan 915 Pegawai Negeri pada Polri yang telah mendahului kita sepanjang tahun 2025. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan atas pengabdian terbaik mereka, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192603//kabareskrim_polri_komjen_syahardiantono-iTUr_large.jpg
Kabareskrim Sebut Desk Ketenagakerjaan Polri Sediakan Lapangan Kerja bagi 2.275 Buruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192600//asisten_utama_operasi_kapolri_komjen_fadil_imran-bOyh_large.jpg
Polri Terbitkan 35 Red Notice Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192593//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-PgrI_large.jpg
Kapolri Ungkap Survei Kepercayaan Publik terhadap Polri Alami Tren Positif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192592//kayu_gelondongan-Tb4M_large.jpg
Minta Payung Hukum Kayu Gelondongan ke Menhut, Bupati Aceh Tamiang : Jangan Sampai Dipanggil Aparat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192589//banjir-asp8_large.jpg
Kaleidoskop 2025 : Pilu Banjir Sumatera hingga deretan Kontroversi Penanganan Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192585//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-6leb_large.jpg
Kapolri Ungkap 10 Tantangan Global 2026, dari Perang Siber hingga Cuaca Ekstrem
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement