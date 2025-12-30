Kapolri Serukan Doa Bersama untuk Korban Bencana Sumatera

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak seluruh pihak untuk turut mendoakan para korban bencana di wilayah Sumatera saat memaparkan Rilis Akhir Tahun Mabes Polri 2025.

“Tentulah dalam kesempatan ini kami mengajak kita semua untuk bersama-sama mengheningkan cipta, khususnya terhadap saudara-saudara kita yang menjadi korban di Sumatera. Tentunya hal ini menjadi keprihatinan kita bersama,” ujar Sigit di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (30/12/2025).

Kapolri juga menyampaikan doa bagi seluruh pihak yang terlibat dalam upaya penanganan dan pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia berharap seluruh bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana.

Selain itu, Sigit turut mengajak seluruh hadirin untuk mendoakan personel dan Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) yang meninggal dunia sepanjang tahun 2025. Ia menyampaikan harapan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan.

“Demikian juga dengan 915 Pegawai Negeri pada Polri yang telah mendahului kita sepanjang tahun 2025. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan atas pengabdian terbaik mereka, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan,” ujarnya.