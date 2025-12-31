Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BNPB Pastikan Akses Jalan di Aceh-Sumatera Sudah Bisa Dilewati

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |05:47 WIB
BNPB Pastikan Akses Jalan di Aceh-Sumatera Sudah Bisa Dilewati
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA – Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari memastikan akses jalan yang ada di wilayah Aceh hingga Sumatera telah dipulihkan dan tak ada hambatan di lintas timur dan barat. Selain itu, guna mengantisipasi cuaca ekstrem di wilayah terdampak, Operasi Modifikasi Cuaca pun terus dilakukan.

“Untuk akses jalan dan jembatan, ini update dari Kementerian PU, akses lintas timur dan lintas barat itu sudah tidak ada yang terhambat. Artinya, Banda Aceh–Medan sudah bisa dilewati, kemudian Banda Aceh hingga Nagan Raya terus ke bawah ini sudah bisa dilewati,” ujarnya, Selasa (30/12/2025).

Menurutnya, di lintas tengah masih ada akses dan jembatan yang terus dilakukan pekerjaan lantaran ada sejumlah titik longsoran yang cukup dalam sehingga membutuhkan waktu lama untuk recovery. Namun, secara keseluruhan penanganan recovery di titik banjir sudah 100 persen ditangani.

“Tentu saja segala daya dan upaya kita lakukan untuk percepatan pemulihan dari satu jalur lintas tengah ini. Lintas timur sudah selesai, lintas barat sudah selesai, dari timur ke tengah sudah selesai, dan dari barat ke tengah sudah selesai,” tuturnya.

“Jadi secara keseluruhan, dari Kementerian PU menyampaikan untuk recovery titik banjir itu sudah 100 persen, kemudian badan jalan putus itu 85 persen, longsoran sebagian jalan putus itu 86 persen, longsoran tebing sudah selesai 96 persen, titik longsoran yang sebelumnya 360 titik itu dalam satu bulan sudah selesai 335 atau 93 persen, titik jembatan putus sudah terhubung meskipun ada beberapa jembatan utamanya masih dalam proses perbaikan. Jumlah ruas jalan terdampak dari 38 sudah terselesaikan 34 atau 89,4 persen,” jelas Abdul Muhari.

