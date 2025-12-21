Gempa Magnitudo 3,2 Guncang Cilacap Malam Ini

JAKARTA - Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo (M)3,2 melanda kawasan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Minggu (21/12/2025) malam.

1. Gempa Guncang Cilacap

Hal itu sebagaimana dilaporkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam akun X resminya, @infoBMKG.

"Gempa Mag:3.2, 21-Dec-2025 22:00:19WIB," tulis BMKG.

Dijelaskan, titik koordinat gempa berada di 9.38 Lintang Selatan dan 108.81 Bujur Timur atau 185 kilometer barat daya Cilacap.

Pusat gempa berada di kedalaman 10 kilometer. Belum ada laporan resmi terkait akibat dari gempa bumi tersebut.

Disclaimer BMKG, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Erha Aprili Ramadhoni)