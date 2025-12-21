Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Magnitudo 3,2 Guncang Cilacap Malam Ini

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 21 Desember 2025 |23:12 WIB
Gempa Magnitudo 3,2 Guncang Cilacap Malam Ini
Gempa Magnitudo 3,2 Guncang Cilacap Malam Ini (Ilustrasi/Ist)




JAKARTA - Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo (M)3,2 melanda kawasan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Minggu (21/12/2025) malam. 

1. Gempa Guncang Cilacap

Hal itu sebagaimana dilaporkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam akun X resminya, @infoBMKG.

"Gempa Mag:3.2, 21-Dec-2025 22:00:19WIB," tulis BMKG. 

Dijelaskan, titik koordinat gempa berada di 9.38 Lintang Selatan dan 108.81 Bujur Timur atau 185 kilometer barat daya Cilacap. 

Pusat gempa berada di kedalaman 10 kilometer. Belum ada laporan resmi terkait akibat dari gempa bumi tersebut. 

Disclaimer BMKG, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Topik Artikel :
BMKG Cilacap Gempa Bumi gempa
