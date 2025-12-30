Gempa M4,5 Guncang Bener Meriah Aceh, Pusatnya di Darat

JAKARTA – Gempa dengan kekuatan M4,5 mengguncang Bener Meriah, Aceh, Selasa (30/12/2025), pukul 20.43 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa tersebut berpusat di darat.

Sementara itu, pusat gempa berada di 7 km barat daya Kabupaten Bener Meriah, Aceh, pada koordinat 4,73 Lintang Utara – 96,80 Bujur Timur. Gempa tergolong dangkal dengan kedalaman 7 km.

“Info Gempa Mag: 4,5, 30-Des-25 20:43:10 WIB, Lok: 4,73 LU – 96,80 BT (7 km Barat Daya Kab. Bener Meriah–Aceh), Kedlmn: 7 km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG menyampaikan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga dampak gempa belum dapat dipastikan.

“Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan dapat berubah seiring kelengkapan data,” tulis BMKG.

(Arief Setyadi )