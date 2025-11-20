Breaking News! Gempa Besar M5,4 Guncang Halmahera Barat

JAKARTA - Gempa besar berkekuatan M5,4 mengguncang Halmahera Barat, Maluku Utara (Malut), pukul 10.19 WIB, Kamis (20/11/2025). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 55 km Barat Laut Halmahera Barat Malut pada koordinat 1.59 Lintang Utara – 127.15 Bujur Timur.

“Gempa Mag:5.4, 20-Nov-25 11:19:55 WIB, Lok:1.59 LU,127.15 BT (55 km BaratLaut HALMAHERABARAT-MALUT), Kedalaman:118 Km, tdk berpotensi tsunami,” tulis BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG melaporkan informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

