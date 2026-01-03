Gempa M3 Guncang Cianjur, Pusatnya di Darat

JAKARTA - Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo (M) 3.0 melanda Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Sabtu (3/1/2026) pagi. Pusat gempa diketahui berada di darat.

1. Gempa Cianjur

Hal itu sebagaimana dilaporkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam akun X resminya, @infoBMKG.

"Gempa Mag:3.0, 03-Jan-2026 09:14:03WIB," tulis BMKG.

Disebutkan, titik koordinat gempa berada di 6.89 lintang selatan dan 107.24 bujur timur atau 13 kilometer sebelah tenggara Kabupaten Cianjur.

"Kedalaman 11 kilometer," ujarnya.

Disclaimer BMKG, Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.





(Erha Aprili Ramadhoni)