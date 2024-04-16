Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

8 Rudal Iran untuk Menyerang Israel, Nomor 1 Bisa Saling Komunikasi

Maruf El Rumi , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |19:29 WIB
8 Rudal Iran untuk Menyerang Israel, Nomor 1 Bisa Saling Komunikasi
Beragam rudal yang dimiliki Iran menjadi salah satu alasan kenapa mereka berani menyerah Israel. (Ilustrasi: Iranprimer)
TEHRAN - Iran disebut meluncurkan ratusan drone dan rudal saat menyerang Israel. Meski Israel mengklaim serangan tersebut hanya mengakibatkan kerusakan kecil dan melukai satu orang, tindakan Iran menjadi bukti kesiapan mereka dalam memberi kejutan pada negara tetangga tersebut.

Iran masuk dalam daftar negara dengan kekuatan militer terbaik di Timur Tengah. Mereka disebut memiliki banyak rudal jarak jauh bahkan berhasil mengembangkan rudal hipersoniknya sendiri. Kemampuan mengembangkan rudal ini bahkan tidak semua negara bisa melakukan.

Dalam serangan pertama, Iran mampu meluncurkan ratusan rudal dan drone Tel Aviv yang berjarak sekitar 1.500 km. Beberapa di antaranya berhasil melewati sistem pertahanan rudal milik Israel yang dikenal sangat canggih dan sulit ditembus.

Dikutip dari sputnikglobe, berikut 8 senjata Iran yang membuat negara lain khawatir.

8. Kheiber-Shekan

Disebut rudal balistik taktis jarak jauh di dunia dan mampu mencapai sasaran pada jarak hingga 1.450 kilometer. Kapal ini dapat membawa muatan seberat 600 kilogram.

7.  Emad

Rudal balistik jarak menengah yang memiliki jangkauan 1.700 kilometer dan mampu membawa muatan hingga 750 kilogram.

